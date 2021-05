Festa di Santa Rita, dove seguire Messa e Supplica in tv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Santa Rita – Foto Tv2000Sabato prossimo, 22 maggio in programma su Tv2000 Solenne Pontificale a seguire la Supplica a Santa Rita e la Benedizione delle Rose CASCIA – Tv2000, in occasione della Festa di Santa Rita, sabato 22 maggio a partire dalle 10.30, trasmette in diretta dal Viale della Basilica di Santa Rita a Cascia il Solenne Pontificale presieduto dal Cardinale Angelo Comastri e concelebrato da Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia e da Mons. Nazzareno Marconi, Vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia. A seguire, alle ore 11.30, la Supplica a Santa Rita e la Benedizione delle Rose. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 maggio 2021)– Foto Tv2000Sabato prossimo, 22 maggio in programma su Tv2000 Solenne Pontificale alae la Benedizione delle Rose CASCIA – Tv2000, in occasione delladi, sabato 22 maggio a partire dalle 10.30, trasmette in diretta dal Viale della Basilica dia Cascia il Solenne Pontificale presieduto dal Cardinale Angelo Comastri e concelebrato da Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia e da Mons. Nazzareno Marconi, Vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia. A, alle ore 11.30, lae la Benedizione delle Rose. L'articolo ...

