Fermo punta sulla videosorveglianza | un nuovo collegamento per le telecamere

(Di mercoledì 19 maggio 2021)- Aumentano gli occhi che guarderanno le immagini delledidel Comune di, che si stanno implementando. Non nel numero, ma nel sistema integrato con le forze di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fermo punta

corriereadriatico.it

- Aumentano gli occhi che guarderanno le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune di, che si stanno implementando. Non nel numero, ma nel sistema integrato con le forze di polizia nazionale: alla Questura attiva già da tempo, si aggiungono ora anche i carabinieri. L'annuncio ..."Con la sottoscrizione di questo aumento di capitale rinnoviamo il nostroimpegno nel ...dedizione e per l'impegno di affiancarci nello sforzo di rendere la Società un'azienda italiana che...FERMO - Aumentano gli occhi che guarderanno le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Fermo, che si stanno implementando. Non nel numero, ma nel sistema integrato con ...