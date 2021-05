Fedez, continua la battaglia con la Rai: il nuovo gesto preoccupa la rete (Di mercoledì 19 maggio 2021) Altre novità sul caso DDL Zan sul quale l’artista, rapper si era espresso in occasione del Concertone del Primo Maggio: l’evoluzione dei fatti fa tremare Rai 3. A distanza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 maggio 2021) Altre novità sul caso DDL Zan sul quale l’artista, rapper si era espresso in occasione del Concertone del Primo Maggio: l’evoluzione dei fatti fa tremare Rai 3. A distanza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Kunodas : @FLampunio @LegaSalvini Tranquilla, Fedez non necessita dei retweet di Morisi per avere visibilità. Continua pure a… - DanielaLeoni11 : @FlaviaPerazzini @LegaSalvini Come continua la serie dei vari Fedez e company nel fomentare odio verso chi ha pareri diversi!! - selenerrre : @Fedez Fede continua a guardare ahaha - gasmikigarage : @repubblica Ascoltate l'onnipotente Fedez! Sfancula la festa dei lavoratori parlando di altro e continua ancora? - Marti64856023 : @vivereinbilico Mary continua ad andare al concerto di Alberto e fedez dai. Un bacione -