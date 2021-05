Federico Moccia | la verità dietro il famoso libro | Nessuno lo sapeva

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tre metri sopra il cielo è il piùdie uno dei romanzi più amati degli scorsi anni: la storia che c’èè incredibile! Lasuldi(Getty)non è solo l’autoreuna delle storie romantiche più famose di Italia, ma è anche un bravissimo regista. Ed è stato proprio lui a dirigere Non c’è campo, la commedia che staserà andrà in onda in prima serata su Rai 2. Il film, che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi, racconta quello che potrebbe essere considerato come il più grande incubo dei giovani di oggi. Dei ragazzi in gita con la scuola scoprono infatti di trovarsi ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai2 “Non c’è campo” – Una divertente commedia di Federico Moccia - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai2 “Non c’è campo” – Una divertente commedia di Federico Moccia - vampslayer_vv : @Millyzampa87 Evidentemente hai una memoria selettiva perchè io ho letto un cinema degno dei peggiori film di Federico Moccia. - andreafldn : RT @cedricfldn: wow bellissimo corto alla regia federico moccia - cedricfldn : wow bellissimo corto alla regia federico moccia -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Moccia

Scorrano è un borgo molto suggestivo che conta circa 7.000 abitanti in cui si sono svolte le riprese del film di. Il paesino si trova all'estremità del tacco dell'Italia e attira ...Non c'è campo è un film che tratta la dipendenza dagli smartphone nell'universo dei giovanissimi nostrani. L'interessante spunto è stato colto dal suo ideatore e regista, da sempre noto per la vicinanza alle tematiche dei più giovani che mette dentro ai suoi libri ed ai suoi film. La trama ed il cast che vede Vanessa Incontrada nei panni di una ...Scopriamo le location di Non c'è campo, il film di Federico Moccia in cui un gruppo di studenti sono alle prese con un paese in cui i telefoni non prendono. Non c'è campo è un film del 2017 ambientato ...Su Rai2 il film di Federico Moccia "Non c'è campo", con Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi, Elodie, Corrado Fortuna. La trama e il cast ...