Fauci, il 15% di vaccinati in Italia ancora poco per riaprire (Di mercoledì 19 maggio 2021) WASHINGTON, MAY 19 - "La gravità della pandemia varia da Paese a Paese, e quindi è difficile dare giudizi uniformi. Il tasso del 15% di persone completamente vaccinate in Italia è un buon punto di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 19 maggio 2021) WASHINGTON, MAY 19 - "La gravità della pandemia varia da Paese a Paese, e quindi è difficile dare giudizi uniformi. Il tasso del 15% di persone completamente vaccinate inè un buon punto di ...

Advertising

LaStampa : Usa, Anthony Fauci all’Italia: “Il tasso del 15% di persone vaccinate è un po’ poco per riaprire” - Tony50863663 : RT @MMmarco0: 'Le riaperture in Italia? credo che il 15% di persone vaccinate sia un po' poco per riaprire. L'85% delle persone non è vacci… - Nicolet84520681 : RT @laltrodiego: Fauci: '15% di vaccinati in Usa non sarebbe sufficiente per riaprire. Continuate a usare le mascherine' Il genialoide!!!… - laltrodiego : Fauci: '15% di vaccinati in Usa non sarebbe sufficiente per riaprire. Continuate a usare le mascherine' Il genialo… - CorriereQ : Fauci, il 15% di vaccinati in Italia ancora poco per riaprire -