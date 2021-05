F1: McLaren, rinnovo pluriennale per Norris (Di mercoledì 19 maggio 2021) Woking, 19 mag. - (Adnkronos) - "McLaren Racing è lieta di annunciare di aver esteso il suo rapporto con Lando Norris con un accordo pluriennale". Nella settimana che porta al GP di Montecarlo, quinta tappa del Mondiale 2021, la McLaren annuncia ufficialmente l'estensione del contratto di Lando Norris. L'accordo era in scadenza nel 2022. Il 21enne britannico fa parte del team dall'inizio del 2017. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Woking, 19 mag. - (Adnkronos) - "Racing è lieta di annunciare di aver esteso il suo rapporto con Landocon un accordo". Nella settimana che porta al GP di Montecarlo, quinta tappa del Mondiale 2021, laannuncia ufficialmente l'estensione del contratto di Lando. L'accordo era in scadenza nel 2022. Il 21enne britannico fa parte del team dall'inizio del 2017.

