F1 | a Montecarlo Verstappen confida nelle gomme morbide per battere Hamilton La Ferrari sogna il podio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell’imminente fine settimana, la Formula Uno ritroverà il Gran Premio di Monaco, cancellato nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Il contesto sarà anche anacronistico, ma rimane il più glamour e iconografico che possa esistere per il Circus. Vedere le vetture di F1 lambire i guard rail lungo la città dipermette di annullare il passare del tempo e di ammirare un fil rouge che lega il presente a tutte le edizioni del passato. Insomma, l’appuntamento del Principato sarà anche esasperante per l’assenza di sorpassi, ma rimane un must. Bello o brutto che sia, lo si guarda comunque, perché fa parte della storia e del retaggio della categoria. Venendo all’attualità, tutti i riflettori sono puntati sul braccio di ferro iridato tra Lewise Max, i quali sinora hanno sempre chiuso in prima o in seconda ...

