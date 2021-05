Eustaquio-Napoli | l’agente | “Tutto vero | azzurri interessati | ho incontrato Giuntoli a Castel Volturno Ecco quanto costa”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Iltratta Stephen. Il 24enne canadese con cittadinanza portoghese è stato acto agli. I suoi agenti sono stati visti al centro tecnico del, come testimonia la foto scattata al Training Center di, centrocampista polivalente, nell’arco di quasi tutta la stagione, è stato principalmente utilizzato da mediano davanti alla difesa. Nelle 31 partite disputate nella Primeira Liga ha messo segnato due reti e ha fornito un assist.è nato in Ontario e nel 2019 ha esordito con la maglia della nazionale canadese in occasione della sfida persa 4-1 contro gli Stati Uniti.DIPARLA DELL’INTERESSE DEL ...

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: Stephen Eustaquio del Pacos Ferreira. Gli agenti del mediano sono stati visti a Castel Volturno. Manuel Tomas e Carlos Carvalho, agenti di Stephen Eustaquio, ad AreNapoli.it hanno parlato del centrocampista accostato al Napoli nei giorni scorsi.