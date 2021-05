Eurovision | prima semifinale | sarà possibile televotare anche dall’Italia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Torna finalmente l’: dopo l’anno di pausa dovuto al blocco imposto dalla pandemia, si riapriranno le porte del contest musicale più importante d’Europa. Le misure di sicurezza adottate sono stingentissime eppure la musica europea torna a farla da padrone. Al via stasera lache eleggerà 10 finalisti tra i 16 che si confronteranno a suon di note sul palco. La direttavisibile su Rai 4. Paesi in gara questa sera Ecco l’elenco dei paesi in gara questa sera (in ordine di apparizione): Lituania: The Roop con Discoteque Slovenia: Ana Soklic con Amen Russia: Manizha con Russian Woman Svezia: Tusse con Voices Australia: Montaigne con Technicolour Macedonia del Nord: Vasil con Here I stand Irlanda: Lesley Roy con Maps Cipro: Elena Tsagrinou con El diablo Norvegia: ...

In attesa della finalissima che andrà in onda nella serata di sabato 22 maggio, si è svolta nelle scorse ore la prima semifinale della 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Ecco chi sono i primi 10 finalisti che sono già pronti a contendersi la vittoria accanto alle Big Five e Paesi Bassi. La prima semifinale dell'Eurovision andata in onda ieri sera su Rai4 è stata vista da 535.000 telespettatori, pari al 2,2% di share. Rispetto al 2019, visto e considerato che 12 mesi fa l'Eurovision NON si è tenuto, c'è stato un incremento del +29% rispetto alla prima semifinale del 2019.