Eurovision, Italia ‘zitta e buona’ col fiato sospeso per i Maneskin (Di mercoledì 19 maggio 2021) ‘Zitti e buoni’, ma col fiato sospeso e il pensiero a Rotterdam. Sono i fan Italiani dei Maneskin che, parafrasando il titolo del brano con cui la band romana ha trionfato al Festival di Sanremo, si avvicinano così all’attesissima finale dell’Eurovision Song Contest 2021, in programma sabato 22 maggio alle 20:40, in cui il gruppo rappresenta l’Italia, in quanto vincitore di Sanremo. La serata della finalissima verrà trasmessa in Italia su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. La finale si tiene a Rotterdam, come da regolamento, perché l’Olanda è il Paese di appartenenza dell’ultimo vincitore dell’Eurovision: la città olandese avrebbe già dovuto ospitare l’evento lo scorso anno, ma a causa della pandemia la kermesse è stata ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) ‘Zitti e buoni’, ma cole il pensiero a Rotterdam. Sono i fanni deiche, parafrasando il titolo del brano con cui la band romana ha trionfato al Festival di Sanremo, si avvicinano così all’attesissima finale dell’Song Contest 2021, in programma sabato 22 maggio alle 20:40, in cui il gruppo rappresenta l’, in quanto vincitore di Sanremo. La serata della finalissima verrà trasmessa insu Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. La finale si tiene a Rotterdam, come da regolamento, perché l’Olanda è il Paese di appartenenza dell’ultimo vincitore dell’: la città olandese avrebbe già dovuto ospitare l’evento lo scorso anno, ma a causa della pandemia la kermesse è stata ...

Advertising

RaiRadio2 : In bocca al lupo ai @thisismaneskin che rappresenteranno l'Italia all''#EurovisionSongContest2021??… - Raiofficialnews : “Dopo la vittoria a @SanremoRai, ora abbiamo la possibilità di rappresentare l’Italia all’@Eurovision. Un grandissi… - RaiQuattro : All'Italian #Eurovision Party @emastokholma e @saverioraimondo ci presentano i #Maneskin che con 'Zitti e buoni' po… - ScorrettoCaffe : RT @ebreieisraele: A #Eurovision #Israel manda #EdenAlene figlia di #ebrei #etiopi #immigrati. Bella, brava ed ex militare #idf con medagli… - slevpingbeauty : RT @trashloger: Comunque la regola che i fondatori dell’eurovision vadano direttamente in finale e quindi pure l’Italia io la trova estrema… -