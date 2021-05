Eurovision 2021 | le foto delle esibizioni della prima semifinale

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Iniziata a Rotterdam l'edizione numero 65 dell'Song Contest. Nellai dieci paesi ad essersi qualificati per la finalissima del 22 maggio sono stati Norvegia, Israele, ...

Iniziata a Rotterdam l'edizione numero 65 dell'Song Contest. Nella prima semifinale i dieci paesi ad essersi qualificati per la finalissima del 22 maggio sono stati Norvegia, Israele, Russia, Azerbaigian, Malta, Lituania, Cipro, Svezia, Belgio e Ucraina. Iniziato l'Eurovision con la prima semifinale che decreta i primi dieci Paesi finalisti, quelli che accedono alla finale di sabato 22 maggio quando si esibiranno anche i Maneskin per l'Italia.