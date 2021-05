Europei nuoto | quattro argenti e tre bronzi Italia nella 3^ giornata

(Di mercoledì 19 maggio 2021) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) –e trerappresentano il bottino dell’Italterzadi gare aglidi Budapest. Due azzurri sul podio nei 1500: argento per Gregorio Paltrinieri, bronzo per Domenico Acerenzagara d’apertura. Oro all’ucraino Mykhaylo Romanchuk che chiude in 14’39?89, rifilando 3?02 al fuoriclasse carpigiano (14?42?91) mentre Acerenza completa il podio in 14’54?36. “E’ stata dura ma sono molto contento, è un tempo incredibile dopo la stanchezza di tutta la scorsa settimana, 14’42” non me lo immaginavo. E’ tanta roba – ha detto Paltrinieri – Me la sono giocata con Romanchuk, che è uno dei più forti al mondo. Dovevo darmi una scossa rispetto a quello che è successo ieri e sono contento di ...

