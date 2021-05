Euro2020, tutti i convocati delle 24 squadre: le rose complete (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le Nazionali hanno diramato l’elenco dei convocati che prenderanno parte ad Euro2020, che comincerà il prossimo 11 giugno Mancano poco più di due settimane all’inizio di Euro2020, rimandato di un anno a causa della pandemia. Si comincerà il prossimo 11 giugno con la gara inaugurale tra Italia-Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. La finale si giocherà a Wembley esattamente un anno dopo, l’11 luglio. Favorita alla vittoria finale di Euro2020 la Francia, che oltre a Mbappè e Griezmann, potrà contare sul ritorno dopo oltre cinque anni di Benzema. Poco dietro la Germania, il Portogallo di Ronaldo, campione in carica, e anche l’Italia di Mancini. La Spagna cerca riscatto dopo il deludente Mondiale in Russia, e l’Inghilterra potrà contare sul pubblico casalingo qualora dovesse raggiungere la fase finale. Di seguito ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le Nazionali hanno diramato l’elenco deiche prenderanno parte ad, che comincerà il prossimo 11 giugno Mancano poco più di due settimane all’inizio di, rimandato di un anno a causa della pandemia. Si comincerà il prossimo 11 giugno con la gara inaugurale tra Italia-Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. La finale si giocherà a Wembley esattamente un anno dopo, l’11 luglio. Favorita alla vittoria finale dila Francia, che oltre a Mbappè e Griezmann, potrà contare sul ritorno dopo oltre cinque anni di Benzema. Poco dietro la Germania, il Portogallo di Ronaldo, campione in carica, e anche l’Italia di Mancini. La Spagna cerca riscatto dopo il deludente Mondiale in Russia, e l’Inghilterra potrà contare sul pubblico casalingo qualora dovesse raggiungere la fase finale. Di seguito ...

Advertising

fabiolittera : Podio #EURO2020? Per me: #Italia, #Francia e #Belgio. Toccatina, ovvio, ma per me siamo il gruppo più affiatato di… - frankloreti9 : La #Francia oltre a tutti i fenomeni che già ha convoca finalmente l’attaccante più forte del momento. #karimbenzema #LesBleus #EURO2020 - andrea_pecchia : Tutti i media a parlare di 'sorpresa' per la pre convocazione di #Raspadori per #EURO2020. Di prime punte che la me… - salvatorepioric : RT @digitalsat_it: #SkyEuro2020 - A meno di un mese dalla prima partita di @EURO2020 , è in onda la nuova campagna @SkySport , composta da… - pasotti_ : RT @digitalsat_it: #SkyEuro2020 - A meno di un mese dalla prima partita di @EURO2020 , è in onda la nuova campagna @SkySport , composta da… -