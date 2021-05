Euro 2020, la Svizzera convoca due ‘italiani’: presente Freuler dell’Atalanta (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Svizzera di Vladimir Petkovic ha ufficializzato una lista composta da 26 convocati, in vista di Euro 2020, di scena eccezionalmente durante l’estate 2021. La selezione elvetica avrà tra le proprie fila talenti del calibro di Xherdan Shaqiri e Manuel Akanji, sebbene l’occhio dello spettatore italiano sia attirato naturalmente dai nomi della Serie A; Remo Freuler dell’Atalanta e Ricardo Rodriguez del Torino faranno difatti parte della spedizione continentale, guidati peraltro da quel Petkovic ex condottiero della Lazio. Presenti anche Silvan Widmer e Haris Seferovic, entrambe conoscenze del campionato italiano. Di seguito la lista completa dei convocati della Svizzera. Das Aufgebot für Bad Ragaz. 26 Spieler werden zur EM fahren. La sélection pour Bad ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladi Vladimir Petkovic ha ufficializzato una lista composta da 26ti, in vista di, di scena eccezionalmente durante l’estate 2021. La selezione elvetica avrà tra le proprie fila talenti del calibro di Xherdan Shaqiri e Manuel Akanji, sebbene l’occhio dello spettatore italiano sia attirato naturalmente dai nomi della Serie A; Remoe Ricardo Rodriguez del Torino faranno difatti parte della spedizione continentale, guidati peraltro da quel Petkovic ex condottiero della Lazio. Presenti anche Silvan Widmer e Haris Seferovic, entrambe conoscenze del campionato italiano. Di seguito la lista completa deiti della. Das Aufgebot für Bad Ragaz. 26 Spieler werden zur EM fahren. La sélection pour Bad ...

