Esce oggi il videoclip di “Klan” | il singolo di Mahmood

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 maggio 2021), mercoledì 19 Maggio, ildi “”, ildi– disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali – che anticipa “Ghettolimpo”, il suo nuovo album in uscita l’11 giugno 2021. Scritto dae prodotto da DRD, “” svela un nuovo tassello che compone l’universo raccontato in “Ghettolimpo”. I ritmi urban della canzone accompagnano un testo che racconta il mondo crudo della provincia e le dinamiche di aggregazione di chi vive quasi in simbiosi, come in un branco. Il, diretto da Attilio Cusani, è stato girato in Sicilia, a Fiumara d’Arte (Parco dei Nebrodi, Valle dell’Halaesa), museo a cielo aperto e uno tra i più grandi parchi monumentali di arte contemporanea in Europa, voluto, ...