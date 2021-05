"Ero ubriaco marcio, un casino". Gli sms choc tra Ciro Grillo e gli amici (Di mercoledì 19 maggio 2021) A parlare sono rispettivamente Capitta e un altro amico: " Broc, abbiamo fatto un casino stanotte "; " Cioè? "; " 3 vs 1 "; " Puede chiamarti? Non credo a quello che leggo. Aspetto maggiori dettagli ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) A parlare sono rispettivamente Capitta e un altro amico: " Broc, abbiamo fatto unstanotte "; " Cioè? "; " 3 vs 1 "; " Puede chiamarti? Non credo a quello che leggo. Aspetto maggiori dettagli ...

