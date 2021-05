“Eri bellissima anche da piccina” La più ‘esagerata’ della tv italiana in una foto da bambina

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Gli ultimi tempi hanno senza dubbio segnato un periodo vincente per la carriera di Elettra Lamborghini. Il suo debutto sul palco dell’Ariston, in occasione70esima edizione di Sanremo, ha dato il via a numerosi traguardi professionali. Adesso infatti, dopo aver combattuto il Covid, la stiamo vedendo come opinionista de L’isola dei Famosi con Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi. Durante la 18esima puntata de L’isola dei famosi 2021, la conduttrice Ilary Blasi ha voluto esortare il pubblico in studio a fare gli auguri di compleanno ad Elettra Lamborghini. Quest’ultima ne ha ricevuti a valanghesul suo profilo Instagram, che conta la bellezza di 6 milioni e 600mila follower. L’affetto di amici e ammiratori si è fatto sentire, soprattuto grazie ad un post. Elettra Lamborghini, ladaconquista i ...