Erano Maria e Fernando ne Il segreto | come sono oggi e cosa fanno

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Carlos Serrano e Loreto Mauleon, attori noti per la partecipazione a “Il”, sembrano avere una storia d’amore: l’indiscrezione. “Il”, celebre fiction di successo in Italia e in Europa, tiene incollati alla televisione milioni di spettatori: merito dei suoi intrecci amorosi e delle trame sempre diverse e ricche di colpi di scena. Amori, sotterfugi, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it