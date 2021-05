Eranio: “Milan penalizzato da infortuni e Covid, ora si gioca tutto alla fine” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Stefano Eranio ha analizzato la stagione del Milan, ancora in lotta per un posto in Champions League Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le ultime notizie sul. Stefanoha analizzato la stagione del, ancora in lotta per un posto in Champions League

Advertising

Cagliari_1920 : Eranio: «Il Milan con il Cagliari ha avuto il braccino corto» #cagliaricalcio - junews24com : Eranio avverte la Juve: «A Bologna non sarà una passeggiata» - sportli26181512 : TMW Radio - Eranio: 'Pioli ha fatto un ottimo lavoro, nessuno dava per vincente questa squadra': Intervenuto ai mic… - junews24com : Eranio avverte la Juve: «A Bologna non sarà una passeggiata» - - sportli26181512 : TMW Radio - Eranio: 'Pioli ha fatto un ottimo lavoro, nessuno dava per vincente questa squadra': Intervenuto ai mic… -