Equitazione | Global Champions Tour Madrid 2021 | il circuito riprende dalla Spagna | la stagione entra nel vivo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo due mesi da Doha, torna questo fine il grande spettacolo dell’, con ilche fa tappa a, per un fine settimana ricco di spettacolo, che vedrà disputarsi ben quindici gare di tutti i livelli, da venerdì 21 a domenica 23, con tutti i migliori cavalieri impegnati. La prima competizione sarà quella dellaLeague a squadre, in programma venerdì alle 18.15, dove saranno impegnati i London Knights di Lorenzo De Luca, presente anche nella tappa di Doha dello scorso marzo, mentre i Walkenswaard United di Peder Fredricson e Marcus Ehning proveranno a difendere la prima posizione. Tanti i big attesi, ad iniziare dal belga Niels Bruynseels, vincitore in Qatar, ma anche il campione olimpico 2006 Eric ...