Enzo Miccio, Abito da sposa cercasi Puglia – età, carriera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Enzo Miccio è un wedding planner di grande successo ed anche conduttore e personaggio televisivo di grande successo che piace molto al pubblico. Lui questa sera, mercoledì 19 maggio, sarà protagonista della prima serata di Real Time in quanto conduce Abito da sposa cercasi Puglia. Qui il wedding planner si occupa di aiutare le spose nella ricerca dell'Abito perfetto, ogni puntata vede tre protagoniste che potranno contare sui preziosi consigli di Enzo Miccio. Enzo Miccio: chi è? Enzo Miccio nasce a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, il 5 maggio 1971. Quest'anno compirà 70 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Lui è altro un metro e 78 centimetri ed è ...

