Enzo Fasano nominato coordinatore provinciale di Forza Italia

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sentito ilnazionale Antonio Tajani, ilregionale campano diDomenico De Siano ha ufficializzato i nomi dei responsabili provinciali del partito in Campania. Ecco i nomi: Fulvio Martusciello (Napoli città), Antonio Pentangelo (Napoli provincia), Carlo Sarro (Caserta),(Salerno), Cosimo Sibilia (Avellino) e Nascenzio Iannace (Benevento). “Ricomponiamo il quadro delle responsabilità apicali in tutte e cinque le province campane nell’ottica di una più efficace riorganizzazione del partito, in vista delle prossime elezioni amministrative”, sottolinea De Siano. “A breve – annuncia – presenteremo l’intero organigramma regionale del nostro movimento politico”. Consiglia