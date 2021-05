Emma Marrone appena può scappa qui: perché lo fa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Emma Marrone vive fra Roma e Milano e viaggia tantissimo. Ma il suo luogo del cuore è da tutt’altra parte ed è un posto davvero speciale Emma Marrone è pronta a calcare i più importanti palcoscenici d’Italia e a riempire teatri e arene. Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia a giugno ricomincia infatti il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 19 maggio 2021)vive fra Roma e Milano e viaggia tantissimo. Ma il suo luogo del cuore è da tutt’altra parte ed è un posto davvero specialeè pronta a calcare i più importanti palcoscenici d’Italia e a riempire teatri e arene. Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia a giugno ricomincia infatti il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

marcobrown55 : RT @RadioItalia: Sabato 29 maggio alle 17 Emma Marrone diventerà una speaker della nostra radio per un'ora! Non potete mancare! #radioi… - AEbestof : RT @njennasmeh: Metto su Rds e parte la pubblicità per un programma:'Ciao sono Alessandra Marrone e io sono Emma Amoroso'. Ormai sono congi… - LuciaFerraroEM : RT @RadioItalia: Sabato 29 maggio alle 17 Emma Marrone diventerà una speaker della nostra radio per un'ora! Non potete mancare! #radioi… - vincycernic2 : Dayane Mello e Adua del Vesco Maite e Camino Emma Marrone e Alessandra Amoroso S A F F I C H E #uominiedonne - bastisolotu : RT @RadioItalia: Sabato 29 maggio alle 17 Emma Marrone diventerà una speaker della nostra radio per un'ora! Non potete mancare! #radioi… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone Lignano Sabbiadoro annuncia le star di Nottinarena Si parte giovedì 3 giugno (inizio ore 21:00) con Emma Marrone , che ha scelto il palcoscenico dell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per il debutto del suo tour estivo (Fortuna Live 2021) che ...

EMMA, SUBSONICA e FRAH QUINTALE a Lignano Sabbiadoro Si parte giovedì 3 giugno (inizio ore 21:00) con Emma Marrone , che ha scelto il palcoscenico dell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per il debutto del suo tour estivo (Fortuna Live 2021) che ...

Emma Marrone da l’annuncio: finalmente la notizia che tutti aspettavano Formatonews Emma Marrone appena può scappa qui: perché lo fa Emma Marrone vive fra Roma e Milano e viaggia tantissimo. Ma il suo luogo del cuore è da tutt’altra parte ed è un posto davvero speciale Emma Marrone, cuore salentino e un luogo speciale dove ...

Verissimo ospiti sabato 22 maggio: ultima puntata di Silvia Toffanin Verissimo ospiti sabato 22 maggio 2021: Giulia Stabile dopo Amici si racconta da Silvia Toffanin Manca poco per l'ultima puntata Verissimo di questa ...

Si parte giovedì 3 giugno (inizio ore 21:00) con, che ha scelto il palcoscenico dell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per il debutto del suo tour estivo (Fortuna Live 2021) che ...Si parte giovedì 3 giugno (inizio ore 21:00) con, che ha scelto il palcoscenico dell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per il debutto del suo tour estivo (Fortuna Live 2021) che ...Emma Marrone vive fra Roma e Milano e viaggia tantissimo. Ma il suo luogo del cuore è da tutt’altra parte ed è un posto davvero speciale Emma Marrone, cuore salentino e un luogo speciale dove ...Verissimo ospiti sabato 22 maggio 2021: Giulia Stabile dopo Amici si racconta da Silvia Toffanin Manca poco per l'ultima puntata Verissimo di questa ...