Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio dopo i gossip: "L'amore lo sto ancora cercando…" (FOTO) (Di mercoledì 19 maggio 2021) dopo i numerosi gossip sul suo conto, Elisabetta Gregoraci ha deciso di rompere il silenzio sui social. La showgirl ha ammesso di essersi voluta prendere del tempo per riflettere sul da farsi, in quanto non sapeva esattamente come comportarsi. A seguito di alcuni ragionamenti, è giunta alla conclusione che il suo pubblico meritava una spiegazione.

Giuls8989 : RT @DiGregorelli: L’APPARENZA INGANNA E HA IMBROGLIATO TUTTI QUELLI CHE HANNO VISTO IN QUELLE FOTO UNA NUOVA STORIA D’AMORE #eligreg #elisa… - Giuls8989 : RT @DiGregorelli: NON È UNA RELAZIONE MA SOLO UN TENTATIVO ESTREMO DI POTERLA DEFINIRE TALE. #eligreg #gregorelli #elisabettagregoraci http… - LadyNews_ : #ElisabettaGregoraci smentisce #StefanoColetti: 'Io l'amore lo sto ancora cercando e non smetterò' - DiGregorelli : L’APPARENZA INGANNA E HA IMBROGLIATO TUTTI QUELLI CHE HANNO VISTO IN QUELLE FOTO UNA NUOVA STORIA D’AMORE #eligreg… - DiGregorelli : NON È UNA RELAZIONE MA SOLO UN TENTATIVO ESTREMO DI POTERLA DEFINIRE TALE. #eligreg #gregorelli #elisabettagregoraci -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci, già finita col pilota? Uno strano messaggio e una spifferata privatissima Stefano Coletti era uscito allo scoperto pubblicando alcuni scatti che lo ritraevano con Elisabetta Gregoraci . Ma a quanto pare proprio questo gesto potrebbe aver deteriorato i rapporti con l'ex moglie di Flavio Briatore, che sui social ha voluto mettere un punto sottolineando di essere ...

Tutto su Nicola Savino: la vita privata, la carriera e le curiosità. Chi è il conduttore delle Iene Nel 2020 ha condotto per la Rai L'Altro Festival , finendo in una spirale di accuse da parte di Elisabetta Gregoraci . In questo periodo è in onda tutti i martedì sera su Italia 1 con le Iene . Chi è ...

Stefano Coletti, non fidanzato ma «pretendente» di Elisabetta Gregoraci Vanity Fair Italia Marco Maisano fa visita a Capitan Uncino: il mattatore Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti è il mattatore della sesta e ultima puntata di Permesso Maisano, una produzione EndemolShine Italy, in prima visione assoluta su TV8, mercoledì 19 maggio. Dopo Valentina N ...

Elisabetta Gregoraci, il ”giallo” sul presunto flirt con Stefano Coletti Elisabetta Gregoraci negli ultimi tempi è stata accostata a Stefano Coletti. Tuttavia, l'ex di Briatore ha voluto precisare alcune cose ...

