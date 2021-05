Elisa Isoardi irresistibile su Instagram | gambe da sogno | c’è da impazzire

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Suun nuovo scatto strepitoso di, ex conduttrice de “La Prova del Cuoco”, reduce dall’esperienza dell’Isola dei famosi 2021, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Un ritratto sensuale che mostra la piemontese con addosso un abito a blazer favoloso: come si fa a resistere di fronte a tanto fascino? Sorriso smagliante edahanno messo d’accordo tutti i fan che si sono dati da fare in complimenti e like. leggi anche l’articolo —>perché è finita con Salvini? «Spiavo il suo telefono: ecco cosa ho trovato…» «“Car nous aimons la nouance encore, pas la couleur rien que la nouance” – “Perché noi amiamo solamente la sfumatura, non il colore, nient’altro che la sfumatura” (Paul Verlaine)», questa la didascalia che ...

teresacapitanio : Elisa Isoardi, Matteo Salvini e l'ennesima delusione: decisione netta

rinata dopo "L'Isola dei Famosi". Il suo nuovo scatto la incorona diva del momento: fascino e classe si gode il suo momento di rinascita , o almeno così sembra. La bella ... che ha lasciato l'isola per un infortunio , ha rivelato che durante la sua permanenza in Honduras ha perso 10 chili, " Non portavo più la 42 da quando avevo 14 anni " ha affermato ...