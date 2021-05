Elisa Di Francisca di nuovo mamma | è nato Brando

Advertising

laeffetv : Vladimir Luxuria, Maurizio De Giovanni, Elena Di Cioccio ed Elisa Di Francisca ci raccontano i loro libri preferiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Francisca

QDM Notizie

Diè di nuovo mamma. L'olimpionica di fioretto ha postato sui social la foto con Brando, nato oggi all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. 'Benvenuto tra noi Brando' ha scrittoLa campionessa di fioretto è diventata mamma bis: ...Elisa Di Francisca, ex schermitrice , specializzata nel fioretto e campionessa olimpica ai Giochi della XXX olimpiade di Londra 2012, è diventata mamma per la seconda volta nelle scorse ore. La sporti ...La condizione femminile in Italia e nel mondo attraverso dibattiti, performance, workshop, mostre e film. Dal vivo e in streaming ...