Elezioni amministrative a Napoli, Manfredi verso il forfait: “Comune in dissesto” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Comune di Napoli: Gaetano Manfredi (ex rettore della “Federico II” nonché ministro per l’Università nel Conte II) ha spiegato in un lungo post su Facebook la sua probabile rinuncia alla candidatura a sindaco per la coalizione Pd-M5S. Sembrava probabile che Gaetano Manfredi, ex rettore della “Federico II” nonché ministro per l’Università nel governo Conte II, Leggi su 2anews (Di mercoledì 19 maggio 2021)di: Gaetano(ex rettore della “Federico II” nonché ministro per l’Università nel Conte II) ha spiegato in un lungo post su Facebook la sua probabile rinuncia alla candidatura a sindaco per la coalizione Pd-M5S. Sembrava probabile che Gaetano, ex rettore della “Federico II” nonché ministro per l’Università nel governo Conte II,

Advertising

Antonio_Tajani : Tra poco in diretta su @RadioCapital_fm per parlare di riaperture e delle prossime elezioni amministrative. Buona g… - Maumol : Sul tema delle amministrative c'è un terreno di incontro o ci saranno nuovi scontri? - fattoquotidiano : Conte: “Amministrative prima occasione di collaborazione tra M5s, Pd e Leu. Poi avanti col dialogo per le elezioni… - Global16938439 : RT @Maumol: Sul tema delle amministrative c'è un terreno di incontro o ci saranno nuovi scontri? - Telespazio1 : Napoli si prepara alle Elezioni amministrative -