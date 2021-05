Elden Ring: probabile assenza all’E3 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Elden Ring, in base alle informazioni divulgate, non debutterà all’E3 2021 Sabato 12 giugno, inizio dell’edizione 2021 dell’E3, si avvicina sempre di più ma ancora non arrivano novità sulla presenza di Elden Ring. Sui social e sui canali ufficiali delle case videoludiche che parteciperanno, stiamo iniziando a sentir parlare di quali giochi verranno presentati allo show. Insieme a queste voci, arrivano anche quelle riguardo i giochi di cui, invece, forse non vedremo nulla. Insieme al videogioco di ruolo d’azione di FromSoftware, saranno assenti all’evento anche Everwild, Hellblade 2 ed il nuovo lavoro di Hideo Kojima. Elden Ring, con buone probabilità, non verrà presentato all’E3 2021 Trattandosi di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 19 maggio 2021), in base alle informazioni divulgate, non debutteràSabato 12 giugno, inizio dell’edizionedell’E3, si avvicina sempre di più ma ancora non arrivano novità sulla presenza di. Sui social e sui canali ufficiali delle case videoludiche che parteciperanno, stiamo iniziando a sentir parlare di quali giochi verranno presentati allo show. Insieme a queste voci, arrivano anche quelle riguardo i giochi di cui, invece, forse non vedremo nulla. Insieme al videogioco di ruolo d’azione di FromSoftware, saranno assenti all’evento anche Everwild, Hellblade 2 ed il nuovo lavoro di Hideo Kojima., con buone probabilità, non verrà presentatoTrattandosi di ...

