El Presidente | in arrivo su DAZN la prima serie dedicata a Ronaldo “Il Fenomeno”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella storia del calcio moderno esistono due: il fuoriclasse portoghese CR7 e “Il”, chiamato da alcuni ex colleghi “, quello vero” (chiedere a Ibrahimovic, ad esempio). Per chi non lo ha mai visto giocare dal vivo o è semplicemente nostalgico,ha in serbo un gradito regalo: El, ladi treoriginali dedicate albrasiliano, che verranno trasmesse sulla piattaforma streaming tra il 2021 e il 2023. Questa settimana debutterà appunto la, che racconterànelle vesti didel Real Valladolid, club della Liga spagnola rilevato dall’asso carioca nel settembre 2018.: di cosa parla El ...