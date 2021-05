Ecdc rivede le previsioni | in Italia giù casi e decessi per Covid a maggio

Advertising

ansaeuropa : Il numero settimanale di contagi e decessi da #Covid in Italia continuerà a scendere fino a fine maggio. Sono le pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecdc rivede

Agenzia ANSA

Secondo li contagi e i decessi da Covid caleranno in tutta Europa. Fanno eccezione la Danimarca e il Portogallo. Ma per la prima si parla di un aumento da 5 decessi la settimana a 9. Per il ...BRUXELLES - Il numero settimanale di contagi e decessi da Covid in Italia continuerà a scendere fino a fine maggio. Sono le previsioni aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo ...BRUXELLES, 19 MAG - Il numero settimanale di contagi e decessi da Covid in Italia continuerà a scendere fino a fine maggio. Sono le previsioni aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il con ...Il numero settimanale di contagi e decessi da Covid in Italia continuerà a scendere fino a fine maggio. Sono le previsioni aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malatti ...