Ecco quanti chili hanno perso i naufraghi dell’Isola dei Famosi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il reality Isola dei Famosi 15 sta proseguendo il suo percorso, nonostante gli ascolti non siano entusiasmanti. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 17 maggio 2021, Ilary Blasi ha mandato in onda un filmato che ha messo in mostra la perdita di peso dei naufraghi e delle naufraghe di questa edizione del reality; il cambiamento fisico dei concorrenti è davvero incredibile. quanti chili hanno perso i naufraghi? L’aspetto malandato e sciupato dei naufraghi ha fatto scuotere la testa a diversi telespettatori, i quali hanno contestato le porzioni di cibo offerte dallo show di Canale 5; per molti concorrenti non è stato facile arrivare sino qui e alcuni sono addirittura svenuti, come ad esempio Valentina ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il reality Isola dei15 sta proseguendo il suo percorso, nonostante gli ascolti non siano entusiasmanti. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 17 maggio 2021, Ilary Blasi ha mandato in onda un filmato che ha messo in mostra la perdita di peso deie delle naufraghe di questa edizione del reality; il cambiamento fisico dei concorrenti è davvero incredibile.? L’aspetto malandato e sciupato deiha fatto scuotere la testa a diversi telespettatori, i qualicontestato le porzioni di cibo offerte dallo show di Canale 5; per molti concorrenti non è stato facile arrivare sino qui e alcuni sono addirittura svenuti, come ad esempio Valentina ...

