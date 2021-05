Ecco come difendersi dai provvedimenti per chi non si vuole vaccinare (Di mercoledì 19 maggio 2021) ItalExit mette a disposizione di tutti i lavoratori questo modello (è possibile scaricarlo cliccando qui) di diffida contro l’obbligo del vaccino anti-Covid. Una volta compilato, il documento va inviato all’indirizzo legal@italexit.it. Si tratta di una diffida e messa in mora a non procedere alle segnalazioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 44 del 1/04/2021 – trattamento illegittimo di dati personali e sensibili – Violazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2 della Cost. – Violazione dell’art. 15 CEDU con riferimento alla risoluzione n. 2361 (2021) del Consiglio d’Europa – Diffida ad eliminare l’obbligo di sottoscrizione del consenso informato all’atto della vaccinazione.



