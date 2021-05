EA affida il nuovo studio al lavoro su di un action open world al creatore de L’Ombra della Guerra – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 20 maggio 2021) EA ha scelto di affidare il nuovo e misterioso studio di Seattle che è al lavoro su di un action open world al creatore de La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra.. EA ha recentemente annunciato di aver fondato un nuovo studio a Seattle e di averlo messo al lavoro su di un gioco action-adventure open world non ancora annunciato. A capo di questo team ha messo Kevin Stephens, ex vice presidente e capo di Monolith Productions, i creatori de La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra. Sia il nome dello studio che quello del ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) EA ha scelto dire ile misteriosodi Seattle che è alsu di unalde La Terra di Mezzo:.. EA ha recentemente annunciato di aver fondato una Seattle e di averlo messo alsu di un gioco-adventurenon ancora annunciato. A capo di questo team ha messo Kevin Stephens, ex vice presidente e capo di Monolith Productions, i creatori de La Terra di Mezzo:. Sia il nome delloche quello del ...

Advertising

GamingToday4 : EA affida il nuovo studio al lavoro su di un action open world al creatore de L’Ombra della Guerra - GamingToday4 : EA affida il nuovo studio al lavoro su di un action open world al creatore de L’Ombra della Guerra - Melismelis_it : Gelato d’Italia affida a Melismelis la consulenza strategica per la #comunicazione digitale. Il nuovo sito, la gest… - andrea_pix : RT @Fralallo_Bot: Partiamo dagli inizi Ultimo anno di leopardo finiamo fuori dalla CL per 1 punto, gattuso e pardo se ne vanno, progetto af… - BonaventuraFan : RT @Fralallo_Bot: Partiamo dagli inizi Ultimo anno di leopardo finiamo fuori dalla CL per 1 punto, gattuso e pardo se ne vanno, progetto af… -