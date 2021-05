È stato estradato in Italia il figlio dei coniugi albanesi trovati sezionati in 4 valigie (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Taulant Pasho, figlio dei coniugi albanesi i cui corpi sezionati sono stati rinvenuti in 4 valigie lo scorso dicembre è stato estradato dalla Svizzera, dove l'uomo era recluso. L'estradizione è conseguente alla richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze titolare dell'inchiesta sul ritrovamento dei resti umani nelle valigie. Taulant Pasho si trova ora nel carcere di Como per una condanna definitiva che doveva scontare in Italia di 3 anni e 4 mesi per reati in materia di stupefacenti. Il rientro in Italia del 33enne potrebbe rappresentare una svolta per l'inchiesta nella quale i magistrati sono a 'caccia' di riscontri e Dna. Tracce cercate in questi ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Taulant Pasho,deii cui corpisono stati rinvenuti in 4lo scorso dicembre èdalla Svizzera, dove l'uomo era recluso. L'estradizione è conseguente alla richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze titolare dell'inchiesta sul ritrovamento dei resti umani nelle. Taulant Pasho si trova ora nel carcere di Como per una condanna definitiva che doveva scontare indi 3 anni e 4 mesi per reati in materia di stupefacenti. Il rientro indel 33enne potrebbe rappresentare una svolta per l'inchiesta nella quale i magistrati sono a 'caccia' di riscontri e Dna. Tracce cercate in questi ...

