È morto Franco Battiato | la musica italiana piange uno dei suoi artisti più grandi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) .. Il cantautore siciliano, uno dei piùdel nostro Paese si è spento nella sua casa di Milo, Catania, all’età di 76 anni. Tra i primi a ricordarlo c’è Antonio Spataro, direttore della Civiltà Cattolica che ha postato un tweet in cui cita La cura, uno dei pezzi più noti del Maestro siciliano.nella sua casa di Milo. Il cantante, uno dei piùdel nostro Paese è scomparso all’età di 76 anni. Tra i primi a ricordarlo c’è Antonio Spataro, direttore della Civiltà Cattolica che ha postato un tweet in cui cita La cura, uno dei pezzi più noti del Maestro siciliano: “‘E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di ...

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - Agenzia_Ansa : E' morto Franco Battiato. Si è spento questa mattina nella sua residenza. Lo rende noto la famiglia. I funerali avv… - Corriere : È morto Franco Battiato, il cantautore aveva 76 anni - Dida_ti : RT @micheleguarino8: E’ morto il maestro Franco Battiato, aveva da poco compiuto 76 anni. #quandoHaiAppena letto la notizia, ti rendi con… - Daniele_Manca : Franco Battiato. Il ricordo del critico musicale ?@alaffranchi? #giorgiacolucci ?@masterx_iulm? -

E adesso chissà se gli sarà più facile trovare l'alba dentro l'imbrunire, se riuscirà ad attraversare lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Con se ne va uno degli artisti più completi della ...E'Battiato e a tutti o quasi tutti, ieri, sono capitate almeno due cose. La prima, toccante: sentire le sue canzoni per strada, in molte strade . Uscivano treni di Tozeur dalle finestre, ...Morto Dalla, venduta la sua particolare casa, a Milo restò solo lui, il maestro Battiato APPROFONDIMENTI LA MORTE DI BATTIATO Battiato morto, il saluto dei colleghi e della politica da Mangoni a. LA M ...L’Umbria intera piange la scomparsa di Franco Battiato, il maestro della musica senza confini, intellettuale, filosofo e sperimentatore inesauribile, morto ieri a 76 anni. E il ricordo va subito ai ta ...