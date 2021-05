È morto Charles Gordin, l’attore di King Kong aveva 86 anni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Addio a Charles Gordin, l’attore tra le tante pellicole aveva interpretato il padre di famiglia nei due film di Beethoven Charles Gordin (screen YouTube)Addio a Charles Gordin, l’attore americano che da poco aveva compiuto 86 anni in carriera è stato interprete in numerosi film di successo. A dare notizia della sua morte, avvenuta a Wilton nello Stato del Connecticut, è stata la famiglia e il particolare il figlio Nicholas. Le cause del decesso sono tutti riconducibili a un tumore al midollo spinale contro il quale l’uomo lottava da tempo. In carriera è stato Fred Wilson in King Kong nel 1976 e già quattro anni prima era stato sul set di un’altra ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 19 maggio 2021) Addio atra le tante pellicoleinterpretato il padre di famiglia nei due film di Beethoven(screen YouTube)Addio aamericano che da pococompiuto 86in carriera è stato interprete in numerosi film di successo. A dare notizia della sua morte, avvenuta a Wilton nello Stato del Connecticut, è stata la famiglia e il particolare il figlio Nicholas. Le cause del decesso sono tutti riconducibili a un tumore al midollo spinale contro il quale l’uomo lottava da tempo. In carriera è stato Fred Wilson innel 1976 e già quattroprima era stato sul set di un’altra ...

