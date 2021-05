È il monumento verde d’Italia: ecco qual è la sua unicità e rarità (Di mercoledì 19 maggio 2021) I Giardini di Ninfa, in provincia di Latina, accolgono ogni anno circa 50mila visitatori: un gran numero dato dal fatto che il New York Times lo ha definito il giardino più bello e romantico al mondo. La sua unicità si riconosce anche nella presenza di un albero monumentale da record: parliamo del maestoso gigante che veglia sul parco gestito dalla Fondazione Cattanei, il Pioppo Nero. Pioppo Nero, il tesoro dei Giardini di Ninfa Questo arbusto situato a ridosso del muro di cinta, presso il “Ponte a due luci”, ha attirato dal 1985 l’attenzione della Guardia Forestale italiana che lo ha censito per la prima volta e inserito tra gli alberi protetti dal “Codice dei beni ambientali e paesaggistici”. LEGGI ANCHE: — La storia misteriosa che si nasconde dietro quell’albero: solo pochi romani lo sanno Diverse le curiosità legate al Populus Nigra, considerato un ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 maggio 2021) I Giardini di Ninfa, in provincia di Latina, accolgono ogni anno circa 50mila visitatori: un gran numero dato dal fatto che il New York Times lo ha definito il giardino più bello e romantico al mondo. La suasi riconosce anche nella presenza di un albero monumentale da record: parliamo del maestoso gigante che veglia sul parco gestito dalla Fondazione Cattanei, il Pioppo Nero. Pioppo Nero, il tesoro dei Giardini di Ninfa Questo arbusto situato a ridosso del muro di cinta, presso il “Ponte a due luci”, ha attirato dal 1985 l’attenzione della Guardia Forestale italiana che lo ha censito per la prima volta e inserito tra gli alberi protetti dal “Codice dei beni ambientali e paesaggistici”. LEGGI ANCHE: — La storia misteriosa che si nasconde dietro quell’albero: solo pochi romani lo sanno Diverse le curiosità legate al Populus Nigra, considerato un ...

