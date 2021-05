Duran Duran | il nuovo album è “Future Past” in uscita il 22 ottobre

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ihanno annunciato l’arrivo del” il prossimo 22, anticipato dal singolo “Invisible”. Il quindicesimo lavoro in studio di Simon Le Bon e soci arriva a sei anni di distanza da “Paper Gods” e sarà disponibile in pre-order per il Regno Unito dalla mezzanotte di oggi. Le copertine del singolo e dell’sono state realizzate dall’artista Daisuke Yokota, incontrato da Nick Rhodes per la prima volta in Giappone nel 2019 dove si trovava per realizzare un documentario. Alle 16 sarà pubblicato sui canali ufficiali deiil video di “Invisibile”, realizzato da un’intelligenza artificiale chiamata Huxley ...

Musica dei Duran Duran con Graham Coxon, Lykke Li, Mike Garson, Erol Alkan, Mark Ronson, Giogio Moroder (for God's sake!). Non sto dicendo che sia epico, ma beh ... sì, lo dico. Iniziamo con la ...
I Duran Duran pubblicano il loro nuovissimo singolo INVISIBLE, il singolo è il primo estratto dal loro attesissimo quindicesimo album in studio che si intitolerà "FUTURE PAST" e che uscirà in tutto i ...