Duran Duran | esce oggi “Invisible” primo singolo del nuovo album della band | un mix di musica e A I

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Isono lasimbolo degli Anni Ottanta. Icona di una stagione discografica irripetibile che affonda le sue radici in un momentole tra i più prolifici e amatistoriapop. E, lontani dalle scene da un po’ e liberi da schemi e condizionamenti del mercato. Stelle accreditate nel firmamento discografico pluripremiati e acclamati a livello internazionale, tornano sulla scena con il loro nuovissimo, accompagnato da un innovativo videole in uscita alle 16 di questo pomeriggio. Ilè ilestratto dal loro quindicesimoregistrato in studio ...

Advertising

soundsblogit : Duran Duran tornano con Invisible, primo singolo di Future Past - CatelliRossella : Duran Duran, il 22 ottobre esce il nuovo album 'Future Past' - Musica - ANSA - LauraGiulia71 : RT @Spettakolo_mag: I @duranduran annunciano il nuovo album #FuturePast anticipato da #Invisible @MA9PROMOTION #DuranDuran #19maggio https:… - IndieForBunnies : #DuranDuran: il nuovo album si chiama 'Future Past' ed è anticipato dal singolo 'Invisible' | IndieForBunnies #Blur… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Duran Duran, il ritorno dopo sei anni. Ecco 'Invisible', primo singolo dal nuovo album -

Ultime Notizie dalla rete : Duran Duran

Per questo lavoro, infatti, ihanno abbracciato una nuova tecnologia audio sviluppata da Sony, ovvero 360 Reality Audio, che nel video di Invisible si traduce in un'esperienza audio ...' Invisible ' è un tuffo neipiù sperimentali e 'arty', un incrocio virtuoso tra sonorità passate (quest'anno cade non a caso il 40° anniversario dell'uscita del primo album del gruppo) ...Future Past il titolo del 15° LP in studio dei DD che guardano avanti col 360 reality audio e con un video generato dalle inferenze attive di un'intelligenza artificiale.Ritornano i Duran Duran con "Invisible" singolo che anticipa il nuovo album, "Future Past" in uscita il 22 ottobre ...