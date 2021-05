Dove si trova l’Isola dei Famosi 2021? Ecco in quale luogo lo fanno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 maggio 2021)deiparte con una nuova e imperdibile edizione da lunedì 15 marzo. Lo storico programma su Canale 5 intratterrà milioni di italiani in queste dure settimane condizionate dalla pandemia, con numerose restrizioni per quasi tutte le regioni del Bel Paese. E’ Ilary Blasi a prendere il posto di Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice.ISOLA DEIsi svolgedei? Secondo quanto viene riportato “le prime tre edizioni hanno avuto come location la Repubblica Dominicana, precisamente la penisola di Samaná. Dalla quarta alla sesta edizione lo spettacolo si è spostato a Cayos Cochinos, in Honduras. A causa di un colpo di Stato la settima edizione si è svolta a Corn ...