Dosi a tutti senza prenotazione, sospese le vaccinazioni in una clinica a Roma (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Asl Roma 2, dopo verifiche effettuate, ha sospeso a decorrere da domani l’attività vaccinale presso la Casa di Cura Annunziatella di Roma. Lo comunica in una nota, l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio dopo che emerso come nella clinica i vaccini fossero somministrati anche senza prenotazione. L’Unità di crisi informa che tutti gli utenti già prenotati che rientrano nelle categorie del piano vaccinale saranno, a cura della Asl Roma 2, dirottati su altri siti”.Dalle verifiche sarebbe emerso che fino a pochi giorni fa la struttura somministrava il vaccino a tutti, senza distinzioni di età né regolare prenotazione attraverso il portale della Regione Lazio. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Asl2, dopo verifiche effettuate, ha sospeso a decorrere da domani l’attività vaccinale presso la Casa di Cura Annunziatella di. Lo comunica in una nota, l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio dopo che emerso come nellai vaccini fossero somministrati anche. L’Unità di crisi informa chegli utenti già prenotati che rientrano nelle categorie del piano vaccinale saranno, a cura della Asl2, dirottati su altri siti”.Dalle verifiche sarebbe emerso che fino a pochi giorni fa la struttura somministrava il vaccino adistinzioni di età né regolareattraverso il portale della Regione Lazio.

Advertising

Luna61710831 : RT @OrtigiaP: La 23enne che ha ricevuto 4 dosi Pfizer 'non sta in piedi. Ha lividi e piastrine basse'Tutti gloriosamente volontari perché i… - Juri30563025 : RT @OrtigiaP: La 23enne che ha ricevuto 4 dosi Pfizer 'non sta in piedi. Ha lividi e piastrine basse'Tutti gloriosamente volontari perché i… - SalvatoreSalim1 : Ancora un errore. Somministrate quattro dosi a una 67enne toscana. Poi non lamentiamoci se i vaccini non bastano pe… - GenteVeneta : Zaia: «In Veneto 70mila dosi di vaccino per cui nessuno si prenota. Fatelo ora o si apre a tutti»… - IGiabbani : @Nemomnis @ONEinItalia @mariodraghi_it Per questo, pensiamo che sia nell’interesse di tutti organizzare un piano pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Dosi tutti Covid nel Casertano, 19 maggio: prosegue calo positivi, 225 guariti e zero decessi Si è concluso alle sei di stamani, con 5.700 dosi di vaccino somministrate in 24 ore, l'Astra Day - ... Quasi tutti under 30 i vaccinati - l'età media è stata di poco inferiore ai 28 anni - con circa ...

Vaccinazioni, 'Astrazeneca per tutti': in Alto Adige fioccano le richieste di appuntamenti ...vanno a ruba gli appuntamenti per le serate di vaccinazione con Astrazeneca aperte a tutti gli adulti, dai 18 anni in su. A mezzanotte sono partite le prenotazioni per complessivamente 4.800 dosi e ...

«I vaccini? sono tutti sicuri» Due reazioni gravi su 200mila dosi La Provincia di Como Dosi a tutti senza prenotazione, sospese le vaccinazioni in una clinica a Roma Da domani la casa di Cura Annunziatella non ci saranno più somministrazioni. Gli aventi diritto già prenotati saranno dirottati su altri siti ...

“Superate 200 milioni di vaccinazioni in Ue” "Superate 200 milioni di vaccinazioni in Ue". Bruxelles - Lo scrive su Twitter la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen: "Siamo sulla buona strada per vaccinare il 70 per cento ...

Si è concluso alle sei di stamani, con 5.700di vaccino somministrate in 24 ore, l'Astra Day - ... Quasiunder 30 i vaccinati - l'età media è stata di poco inferiore ai 28 anni - con circa ......vanno a ruba gli appuntamenti per le serate di vaccinazione con Astrazeneca aperte agli adulti, dai 18 anni in su. A mezzanotte sono partite le prenotazioni per complessivamente 4.800e ...Da domani la casa di Cura Annunziatella non ci saranno più somministrazioni. Gli aventi diritto già prenotati saranno dirottati su altri siti ..."Superate 200 milioni di vaccinazioni in Ue". Bruxelles - Lo scrive su Twitter la presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen: "Siamo sulla buona strada per vaccinare il 70 per cento ...