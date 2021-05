“Dopo avermi offeso, i catastrofisti sono spariti dai radar”, Bassetti bacchetta alcuni suoi colleghi (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Per fortuna i catastrofisti sono spariti dai radar, sembrano passati anni ma sono trascorse solo quattro settimane da quando mi sono preso gli insulti da alcuni colleghi, che dicevano che io sto sempre in televisione e non vado in reparto. Io invece ci vivo in reparto e proprio per questo ho detto alcune cose. Ho visto prima di altri cosa stava succedendo a fine aprile, quando il peso del lavoro nei reparti Covid si riduceva”. Ha preferito attendere il momento migliore per togliersi il sassolino dalla scarpe, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova (e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria), Matteo Bassetti. Bassetti: “Non ho fatto l’indovino ma mi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Per fortuna idai, sembrano passati anni matrascorse solo quattro settimane da quando mipreso gli insulti da, che dicevano che io sto sempre in televisione e non vado in reparto. Io invece ci vivo in reparto e proprio per questo ho detto alcune cose. Ho visto prima di altri cosa stava succedendo a fine aprile, quando il peso del lavoro nei reparti Covid si riduceva”. Ha preferito attendere il momento migliore per togliersi il sassolino dalla scarpe, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova (e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria), Matteo: “Non ho fatto l’indovino ma mi ...

