Don Bizzotto | pm contesta agli indagati anche lo stalking Le lettere della sua associazione | il prete chiese prestiti ad amici e parenti

(Di mercoledì 19 maggio 2021) I finanzieri di Padova hanno calcolato che ognuno dei sinti arrestati oche chiedevano soldi a don Albino, il generoso presidente di “Beati i costruttori di pace”, lo abbia tartassato con una media di 6 telefonate al giorno. È così che si è arrivati alla cifra mostruosa di 14mila chiamate spalmate in un arco di due anni, dal luglio 2018 al luglio 2020, con cui ildegli ultimi, il sacerdote pacifista, l’animatore di marce e sit-in non violenti, è stato letteralmente bombardato. La sua bontà è stata turlupinata e lo ha fatto sprofondare in un incubo, a cui hanno messo fine sei arresti e cinque misure interdittive per interdizione d’incapace e tentata estorsione. Quest’ultimo reato si riferisce alle minacce dell’ultimo periodo, quando il sacerdote non aveva più soldi da dare ai suoi persecutori. Non c’è la ...

Oltre 370mila euro estorti in due anni al fondatore dell'associazione padovana "Beati i costruttori di pace", con una serie di giustificazioni inventate, pensate apposta per muovere a compassione l'...Sei persone sono finite in carcere per un'estorsione nei confronti di, prete 81enne padovano, fondatore dei "Beati i costruttori di pace". A prendere di mira quello che è stato ribattezzato negli anni per le sue azioni il "prete dei poveri", una banda di ...PADOVA - Tentano di estorcere 370mila euro e perseguitano don Albino Bizzotto, 81 anni, noto sacerdote, originario di Cassola, nel bassanese, presidente dei Beati costruttori di pace: ...L'INDAGINEPADOVA Non voleva crederci Don Albino Bizzotto. Lui, che della carità e della solidarietà ha basato tutta la sua vita, non voleva crederci che quelle famiglie che stava aiutando ...