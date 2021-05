Domenica Live ridimensionata, arriva Adriana Volpe: le indiscrezioni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Domenica Live di Barbara D’Urso ridimensionata e l’arrivo a Mediaset di Adriana Volpe. Continuano le indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva con tanti nomi nuovi e ipotesi. Secondo le indiscrezioni trapelate dagli studi tv, lo show Domenicale della D’Urso potrebbe subire alcuni cambiamenti. A svelarlo il settimanale Nuovo Tv secondo cui Domenica Live, come già accaduto in passato, potrebbe essere ridimensionato, andando in onda in forma ridotta più tardi rispetto al solito orario. Prima del programma potrebbe esserci un nuovo show condotto da Adriana Volpe e dedicato esclusivamente all’intrattenimento. Una trasmissione innovativa, pronta a sfidare Domenica In ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 maggio 2021)di Barbara D’Ursoe l’arrivo a Mediaset di. Continuano lesulla prossima stagione televisiva con tanti nomi nuovi e ipotesi. Secondo letrapelate dagli studi tv, lo showle della D’Urso potrebbe subire alcuni cambiamenti. A svelarlo il settimanale Nuovo Tv secondo cui, come già accaduto in passato, potrebbe essere ridimensionato, andando in onda in forma ridotta più tardi rispetto al solito orario. Prima del programma potrebbe esserci un nuovo show condotto dae dedicato esclusivamente all’intrattenimento. Una trasmissione innovativa, pronta a sfidareIn ...

