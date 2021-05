Dombrovskis | accesso universale equo ai vaccini | aumentare produzione

(Di mercoledì 19 maggio 2021) BRUXELLES - "Si sta arrivando ad una svolta nella lotta alla pandemia, ma nessuno è sicuro finch tutti non saranno sicuri. In questo momento cruciale, l'edaie ai ...

Advertising

ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Ue: 'Accesso universale equo vaccini, aumentare produzione' #Dombrovskis - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Dombrovskis, accesso universale equo ai vaccini, aumentare la produzione - Europa - - CatelliRossella : Dombrovskis, accesso universale equo ai vaccini, aumentare la produzione - Europa - - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ue: 'Accesso universale equo vaccini, aumentare produzione' #Dombrovskis - ansaeuropa : 'Dobbiamo condividere i vaccini in modo più ampio e più veloce. E dobbiamo rendere i vaccini accessibili a prezzi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Dombrovskis accesso

... ha spiegatoagli eurodeputati. "Siamo inoltre aperti all'esame di altre opzioni, purché contribuiscano all'obiettivo di espandere la produzione e facilitare un equoai vaccini e ...... Valdis, durante un dibattito nella plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. Ha lanciato un appello: 'In questo momento cruciale ununiversale e equo ai vaccini e alle terapie ...Gli eurodeputati non sono d'accordo sul fatto che l'UE debba sostenere le proposte per revocare i brevetti per i vaccini Covid-19: e' quanto emerso nel dibattito della giornata odierna Il dibattito è ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Il Dl Sostegni è legge. Bollettino: 5.506 nuovi casi e 149 morti. DIRETTA ...