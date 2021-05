‘Domani è un altro giorno’, l’attrice crolla davanti a Serena Bortone. Viene fuori tutto il suo dolore (Di mercoledì 19 maggio 2021) Momento di profonda commozione oggi in studio da Serena Bortone a ‘Domani è un altro giorno’. l’attrice, ospite in studio, si è lasciata andare a una profonda confessione. Ha raccontato della mamma Lydia e di come riusciva a comunicare con lei, affetta da Alzheimer nei suoi ultimi dieci anni di vita: “Non c’erano tante parole – ha spiegato – Comunicavo con carezze, abbracci, sorrisi. Poi cantavo, ballavo, cercavo di farla divertire e di farla tornare presente anche un solo momento”. E ancora: “Lei con l’Alzheimer a tratti non sapeva chi io fossi, Io la conoscevo ma a causa della malattia mi trovavo spesso di fonte un’altra persona. Per questo è stato un percorso certamente difficile, ma straordinario. “Mi ha insegnato ad andare oltre quello che uno rappresenta, anche perchè con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Momento di profonda commozione oggi in studio daè un, ospite in studio, si è lasciata andare a una profonda confessione. Ha raccontato della mamma Lydia e di come riusciva a comunicare con lei, affetta da Alzheimer nei suoi ultimi dieci anni di vita: “Non c’erano tante parole – ha spiegato – Comunicavo con carezze, abbracci, sorrisi. Poi cantavo, ballavo, cercavo di farla divertire e di farla tornare presente anche un solo momento”. E ancora: “Lei con l’Alzheimer a tratti non sapeva chi io fossi, Io la conoscevo ma a causa della malattia mi trovavo spesso di fonte un’altra persona. Per questo è stato un percorso certamente difficile, ma straordinario. “Mi ha insegnato ad andare oltre quello che uno rappresenta, anche perchè con la ...

