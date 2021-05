Dl Sostegni | Agriturist | “Bene ordine del giorno su interventi a favore dell’Agriturismo”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – L’approvazione all’unanimità dell’ODG al Dl, che impegna il governo a prevedere anche gli aiuti agli agriturismi, è apprezzato da Confagricoltura eche avevano fortemente sollecitato un’iniziativa parlamentare/governativa in quest’ottica. “Siamo soddisfatti – ha detto il presidente diAugusto Congionti – perché è stato recepito che il settoreico è stato fortemente penalizzato dai provvedimenti per l’emergenza pandemica e ha perso oltre un miliardo e duecento milioni di euro. Ma ora contiamo di riuscire a ripartire, ritornando ad operare a pieno regime”. “Il 90% degli agriturismi – spiegain una nota – non ha avuto, finora, accesso ai. Confagricoltura ha chiesto che si faccia riferimento al fatturato delle sole ...