Divorzio Bill Gates, Melinda punta a salvare l’eredità dei figli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Divorzio di Bill e Miranda Gates è stata una delle notizie più inaspettate d’oltreoceano, una coppia all’apparenza così solida, quasi da sembrare indissolubile, ha invece mostrato al mondo che anche i legami più forti possono spezzarsi. Attualmente, nonostante la decisione di separarsi è stato dichiarato sia stata presa di comune accordo tra le parti, sono in atto svariate consulenze legali e trattative che andrebbero a modificare anche scelte ponderate dalla coppia in passato, come quella relativa all’eredità da lasciare ai loro tre figli. La questione dell’eredità È cosa nota, ormai, che Bill Gates ex patron di Microsoft, è uno degli uomini più ricchi del mondo e, infatti, il suo patrimonio si attesterebbe attorno ai 130milioni di dollari. Da ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildie Mirandaè stata una delle notizie più inaspettate d’oltreoceano, una coppia all’apparenza così solida, quasi da sembrare indissolubile, ha invece mostrato al mondo che anche i legami più forti possono spezzarsi. Attualmente, nonostante la decisione di separarsi è stato dichiarato sia stata presa di comune accordo tra le parti, sono in atto svariate consulenze legali e trattative che andrebbero a modificare anche scelte ponderate dalla coppia in passato, come quella relativa alda lasciare ai loro tre. La questione delÈ cosa nota, ormai, cheex patron di Microsoft, è uno degli uomini più ricchi del mondo e, infatti, il suo patrimonio si attesterebbe attorno ai 130milioni di dollari. Da ...

tiber_h : RT @puresoulfree: Un demone, che pagherà per il male - puresoulfree : Un demone, che pagherà per il male - amperrino : Bill e Melinda, la 'bomba' di Magaldi sul divorzio - Il tg VERO GIORNALE - Il video su - andreoneth : Bill Gates non è mai stato buono - infoiteconomia : Divorzio Gates, Melinda ora punta alla revisione del testamento di Bill -