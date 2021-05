Distrutte 20mila dosi di vaccino Astrazeneca in Malawi | erano scadute

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In hanno distrutto quasidel . È il primo Paese a farlo, dopo che il Centro africano di Prevenzione e Controllo delle Malattie ha confermato che lesono prive di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Distrutte 20mila

ilmessaggero.it

In hanno distrutto quasidosi scadute del . È il primo Paese a farlo, dopo che il Centro africano di Prevenzione e ... Le dosi andavanoperchè scadute Il principale segretario sanitario ...... più le 6 camere dell'ostello, in attesa di poter restaurare e riutilizzare le 10 camere...è intervenuta con prontezza a favore del territorio biellese ed ha erogato un contributo di...In Malawi hanno distrutto quasi 20mila dosi scadute del vaccino AstraZeneca. È il primo Paese a farlo, dopo che il Centro africano di Prevenzione e Controllo delle ...(Sky Tg24 ) Una tenuta di 20mila ettari, Balmoral fu acquistata dal Principe Alberto per la moglie, la Regina Vittoria, nel 1852, ed è subito diventata dimora delle vacanze estive dei reali britannici ...