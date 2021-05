Disney in Cucina, la rivista con tante gustose ricette (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da sabato 22 maggio sarà disponibile in edicola e sul sito di Panini una speciale rivista con tante fantasiose ricette Il gelato di Olaf, i pancake di Ih-Oh, le barche di tonno di Peter Pan, il banana split di Topolino… sono solo alcune delle tante fantasiose ricette contenute in Disney in Cucina, la speciale rivista edita da Panini Magazines e disponibile in edicola e su Panini.it a partire da sabato 22 maggio. Disney in Cucina è diviso in quattro sezioni che vanno dalla colazione alle idee per compleanni e occasioni speciali, e propone ricette semplici ma dettagliate, sia nello svolgimento che negli utensili da utilizzare. Ogni ricetta è liberamente ispirata ai personaggi e alle scene dei film ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da sabato 22 maggio sarà disponibile in edicola e sul sito di Panini una specialeconfantasioseIl gelato di Olaf, i pancake di Ih-Oh, le barche di tonno di Peter Pan, il banana split di Topolino… sono solo alcune dellefantasiosecontenute inin, la specialeedita da Panini Magazines e disponibile in edicola e su Panini.it a partire da sabato 22 maggio.inè diviso in quattro sezioni che vanno dalla colazione alle idee per compleanni e occasioni speciali, e proponesemplici ma dettagliate, sia nello svolgimento che negli utensili da utilizzare. Ogni ricetta è liberamente ispirata ai personaggi e alle scene dei film ...

